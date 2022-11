Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana'nın şehri, medeniyetimizin göz bebeği, güzel Konya'da bir kez daha sizlerle birlikte olmanın memnuniyetini duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'nın sanayisi, tarımı ve turizmiyle göz doldurduğunu belirten Erdoğan, Konya'nın sadece belediye hizmetlerinde, kamu ve özel sektör yatırımlarında değil aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerinde de ön plana çıktığını söyledi.

Ağustos ayında gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Konya'nın başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, Konya'nın 54 farklı ülkeden binlerce sporcuyu, takımı ve spor severi misafir ettiğini belirtti.

Çatışmanın, nefretin tırmandığı bir dönemde bu oyunlar münasebetiyle Konya'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verildiğini bildiren Erdoğan, "Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Sizlerin şahsında tüm Konyalı kardeşlerimi misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde çok özel bir yeri var"

Selçuklu İlçe Başkanlığının 3 bin 300 yeni kadın üye kaydettiğini söyleyen Erdoğan, "Davamız burada farklı bir şekilde güç kazanmış oldu. Sağ olun." dedi.

Salondaki partili kadınların açtığı "Canımız feda olsun al bayrak ve vatana. Reis, tüm soysuzları gönder Yunanistan'a" ve "Elmaların yongası, sağ cebinde aynası. Adı altılı masa aslı kurtlar sofrası" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Hanımlar maşallah bayağı şair olmuş. Biz size inanıyoruz. Hani bir sözümüz var ya 'Kale içeriden fethedilir.' Kalenin içindeki fatihler kimler? Hanımlar. O kadar. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya'nın artık uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah bizler de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde çok özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan Hocamıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti'yle tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da en büyük kalesi olmuştur.

Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yepyeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da bir numaralı, Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü, ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Sizlerin hayır duasını daima yanımızda hissettik."

"Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye gayret gösterdik"

Kendilerine gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür eden Erdoğan, "Rabbim aramızdaki muhabbeti, dayanışmayı, daim eylesin. Biz birbirimizi sadece Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için seviyoruz. Bu sevdamızı da öyle birileri gibi lafta bırakmıyoruz. İcraatlarımızla, eserlerimizle ortaya koyuyoruz." dedi.

Salondakilerin, "Dik dur eğilme AK Gençlik yanında" sloganına karşılık Erdoğan, "Biz de sizin yanınızdayız. Sizler bize nasıl sahip çıkıyorsanız biz de sizin için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Konya'nın kamu yatırımlarından her zaman hak ettiği payı aldığını söyleyen Erdoğan, "Geride bıraktığımız 20 yılda şehrimize toplam yatırımımız ne kadar biliyor musunuz? 80 milyar liralık yatırımı Konya'mıza yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora, tarıma her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Konya'mız gelişsin, Konya'mız büyüsün, benim Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye samimiyetle gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Yatırımları sayesinde Konya'nın, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin sembol şehirlerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Konya aynı zamanda gönül belediyeciliğinin vücut bulduğu, ete kemiğe büründüğü şehirlerimiz arasındadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten, ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehri unvanını elinde tutan Konya, belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Kanları yerde kalmayacak evelallah"

Konuşması sırasında salondakilerin, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı üzerine Erdoğan, "Eyvallah, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbimiz Kur'an'dan haberini veriyor. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Mesele bu. Dolayısıyla şu anda bizim ölenlerimiz, Allah yolunda vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir." yanıtını verdi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların kanları yerde kalmayacak evelallah. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda.' diyerek bu yolda yürüdüler. Bizde analar, evlatlarını askere gönderirken kınayı niye yakarlar? İşte bunun için ve bütün bunlarla beraber şehadete inanarak. Bu yola koyulan bizim Mehmet'imiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada, tüm İslam dünyasını da buna dahil ediyorum. Askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Nereden geliyor bu? Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet sonunda Mehmet. Daha sevgili olsun diye adını ne yapmışız? Mehmetçik. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de evelallah bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin."

AK Parti'li belediyelerin her alanda kendileriyle yarıştığını ifade eden Erdoğan, Konya'nın kendisine verilen her emeğe, her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren, katma değere dönüştüren bir şehir olduğunu, bugün bu gerçeğe Mevlana Meydanı'nda bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Mevlana Meydanı'nı bugün 100 bine yakın Konyalının doldurduğunu dile getiren Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla meydanın bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu belirtti.

Konya'nın 15 milletvekilinden 10'unun AK Parti'li olduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimde 15'te 15 yapılmasını istedi. AK Parti Konya il teşkilatından bunun için söz alan Erdoğan, "Konyalı bu sözü verdiyse tutar" ifadesini kullandı.

Konya'yı ülke ve dünya çapında öne çıkartacak yeni eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı toplam yatırım bedeli bu açılışta 18 milyar 466 milyon lira olan eserler." dedi.

Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da diğer 80 ille beraber Konya için de çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini kaydetti.

"Birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz"

"Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yatırımları evvelallah altyapısıyla, üstyapısıyla birlikte yaparız, bugün açılışını yaptığımız gibi. Bunlar, sadece günü kurtarmanın, günü savuşturmanın peşinde, biz asla... Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. İç siyasetten dış politikaya kadar tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha müreffeh, daha güçlü, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca şehir hastanelerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Sosyal Güvenlik Kurumunu batıran sensin." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sağlıkla ilgili yatırımları sürekli kötülediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tesisler koronavirüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Bu savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla, yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye, her iki komşusunu da gözeten dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Gençler, biz bununla da kalmadık tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Yurt dışında katıldığımız tüm zirvelerde devlet başkanları ülkemizin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri hep şu, 'Başkan, bir taraftan Sayın Putin, bir taraftan Zelenskiy, her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' 'O bir sırdır' dedik."

"Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz"

Kimseyle kavgalı olmadıklarını, düşman kazanma üzerine değil dost kazanma üzerine politikalar oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu geliyor, her tarafa gidiyor mu gidiyor. Ve Sayın Putin dedi ki 'Bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim.' 'Tamam' dedik, 'Biz de varız.' Ve biz şimdi buğday alıp, un yapıp, bu unu fakir fukara garip gureba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu... Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler Karadeniz'den giden tahıl gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye, Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi bugün biz de benzer sıkıntılarla boğuşur olurduk. "

Faizde tek hareli rakamlara inileceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar."

Muhalefetin doğrudan devletin bekasını ilgilendiren hususlarda bile karşı tarafın safında yer aldığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edilen günlerde uluslararası basınla ağız birliği yaparak "Türkiye DEAŞ'a destek veriyor" iftirası attığını belirtti.

Erdoğan, "PKK'nın Suriye uzantısına yönelik harekatlarda milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp terör örgütlerinin sözcülüğüne yeltendiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki mücadelemizi FETÖ'cü alçakların söylemleriyle itibarsızlaştırmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Batılı büyükelçilere mektup yazılarak, Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin vizyon projelerinin sabote edilmeye çalışıldığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay Kemal senin aklın bu işlere ermez, o da olacak. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik. Engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Şimdi biz, bu ara ne yaptık? Bir de Artvin'de Yusufeli Barajı'nı hidroelektrik santralini yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. Yaklaşık 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan geri dönüş olacak ve 7 yılda kendi kendini, ne yapacak finanse edecek. Togg, yerli otomobil, önce ne dedi 'Bunun fabrikası yok, fabrikası nerededir' dedi. Biz buna rağmen 'Davet edelim de gelsin görsün' dedik. Davet ettik, gelmedi. Şimdi haber göndermişler galiba, doğru, yalan bilemem. 'Gezmek istiyoruz' dediler. Bana da sordular 'Davet edelim mi, gelsinler mi?' 'E gelsinler.' dedim. Görsünler de olur ya belki hak teslim ederler."

"Sen birileriyle karıştırdın bu işi"

Muhalefetin yabancı yatırımcılara "Ülkeye gelmeyin" diye çağrıda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin itibarını örseleme gayesi taşıyan demeçler verdiler. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdiler. Ya böyle bir şey olur mu? Bu kadar gözlerini kararttılar. Yahu Kemal, kendine gel. Sen yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz PKK'nın bütün o uyuşturucuyla ilgili olarak, bütün o kökleri benim askerim, benim polisim toplayarak, ondan sonra da imhasını yaparak bu mücadeleyi sürdürüyor. Sen birileriyle karıştırdın bu işi, her zaman karıştırdığın gibi." dedi.

Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve savunmada yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarttığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. 20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı? Bizim SİHA'mız mı vardı? Bizim AKINCI'mız mı vardı? Bizim Kzılelma'mız mı vardı? Ama şimdi bunların hepsi var. Daha Başbakan görevini almamıştım ama seçimi kazanmıştık. Bu esnada Avrupa Birliği ülkelerini dolaşıyorduk ve süratle seçimi kazanan partinin genel başkanı olarak bir de Amerika'ya gittim. O zaman da Amerika'nın başında Bush vardı, oğul Bush. Dedim ki 'Sayın Başkan bak bize söz verdiniz. Söz verdiniz ama şu anda bize İHA bile göndermiyorsunuz. Biz terörle mücadele etmeyecek miyiz? Bu terörle mücadelede İHA önemli bir unsur. O zaman da Condoleezza Rice Dışişlerine bakıyor. Çağırdı ve Condoleezza Rice'a dedi ki 'Türkiye'ye süratle İHA gönderelim.' O zaman İHA verdiler. Fakat tabii biz zannettik kalacak bizde ama 24 saat, bilemedin 48 saat kalacak şekilde bize verdiler. Biz o İHA'larla koordinatları, teröristlerin kaldığı yerleri ne yaptık, tespit ediyorduk. Allah rahmet etsin o zaman Özdemir Bayraktar abimiz kalktı çocuklarıyla beraber adım attı ve hemen ilk etapta İHA'yı yerli olarak üretmeye başladılar. Aradan kısa bir süre daha geçti SİHA'yı da yaptılar. Şimdi tabii ihracata da başladılar. Şimdi bizim bütün kuvvetlerimiz onları kullanıyor. İHA, SİHA yetmez dediler ve şimdi bir de AKINCI'yı ürettiler. AKINCI'nın özelliği şu, F16'nın taşıdığı bombayı AKINCI da ne yapıyor, taşıyabiliyor."

"CHP, emperyalistlerinin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır"

Milli insansız savaş uçağı Kızılelma ile bilgi veren Erdoğan, "Şimdi bir de Kızılelma. Kızılelma ile beraber bu ne demektir? Bu ufuktur. İnşallah fazla değil 2023'ün sonuna doğru o da seri üretimine geçmiş olacak. Rabbim yardımcıları olsun." dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı ve sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlanmadığını dile getiren Erdoğan, "Bizzat kendilerinin örnek gösterdiği hiçbir batı demokrasisinde, milletine karşı beşinci kol faaliyeti yürüten bir siyasetçiyle karşılaşmazsınız. Biz işte bunun için mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır diyoruz. Biz işte bunun için CHP, emperyalistlerinin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır diyoruz. Biz işte bunun için Bay Kemal ve şürekasından ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmez diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2023 seçimlerinin, Türkiye'nin önüne yeni ufuklar açmakta kalmayarak, sefil siyaset anlayışından kurtuluşunun da miladı olacağının altını çizen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını 85 milyon hep birlikte coşkuyla kutlarken, 'Türkiye Yüzyılı'na da güçlü bir giriş yapacağız. Tabii bunun için şahsım dahil olmak üzere partimizin tüm neferlerine önemli görevler, çok büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

"Kesinlikle rehavete kapılmayacağız"

Tam 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş beceremeyenlerin 2023'te kaybedeceklerini anladıkça şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başarısını defalarca ispatladığı sandık güvenliği konusunu peşinen tartışmaya açarak esasen kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep yaptığımız gibi önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bu müfterilere fırsat vermememiz çok önemli. Teşkilatımızın uç beyleri olan mahalle temsilcilerimizin, üyelerimize ve seçmenlere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaları şarttır. Tabandan tavana uzanan bir anlayışla 7 gün 24 saat sahada olacak, eksiklerimizi giderecek, güçlü yanlarımızı tahkim edecek, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Muhalefetin dağınıklığı, beceriksizliği ve iş bilmezliği karşısında kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Yine bu süreçte muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlara gelmeyecek, özellikle provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Onlar, engellemek için çırpınsalar da biz eser üretmeye devam edeceğiz. Birileri ülkeyi germek, ülkenin gündemini zehirlemek için çirkefleşse de biz sükunetimizi, soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Karşımızdakiler, çapsızlıklarını örtmek için yalan ve iftira siyasetine sarılsalar da biz hakikatin aydınlık yolundan asla sapmayacağız. 20 yıldır olduğu gibi milletimize muhabbetle, şefkatle, samimiyetle yaklaşacak, gönülleri kazanmaya, kalpleri fethetmeye gayret edeceğiz."

Türkiye'nin son 10 yılında ardı ardına yaşanan badireler ve bunların yol açtığı doğrudan, dolaylı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Bilhassa son bir yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların, insanlarımızın üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri çok iyi biliyoruz. Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, yürüttüğümüz hazırlıklarla inşallah seçim tarihine kadar bu olumsuzlukların çok önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Onca sıkıntının arasında Türkiye'de istihdamdan ihracata pek çok alanda rekorlar kırdırmaya ve nice abide eseri tamamlayarak hizmete açmaya devam ettiklerini ve devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Dış politikada ülkemizi getirdiğimiz seviyenin, orta ve uzun vadedeki siyasi ve ekonomik etkilerini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor. Önemli olan bizim sahaya çıkıp tüm bunları milletimizin her bir ferdine teker teker anlatmamızdır." dedi.

"20 şehir hastanemiz var ve büyükşehirlerin tamamına yaygınlaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkarken, "Türkiye'yi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz" dediklerini anımsatarak, "Neydi bunlar? Bir, 'Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz.' Bunu başardık mı? Başardık. Şu anda elhamdülillah her yavrumuz okula başlarken sırasının üzerinde kuşe kağıttan kitaplarını görüyor mu? Biz kitap bulamazdık, kırtasiye dükkanında sıraya girerdik, bir hafta, 10 gün sonraya gün alırdık. Ama şimdi böyle bir sorun var mı? Yok. AK Parti iktidarıyla bu aşıldı. Aynı şekilde yardımcı ders kitaplarını, bu yıl onu da verdik. Daha önce böyle bir şey var mıydı? Yok." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de sağlıkta da şu anda fiziki noktada sorun olmadığını vurgulayarak, "Şu anda bir defa 20 şehir hastanemiz var ve büyükşehirlerin tamamına inşallah bu şehir hastanelerini yaygınlaştıracağız." dedi.

45 günde İstanbul'da iki şehir hastanesi yaptıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir tanesini Yeşilköy Havalimanı'nda, bir tanesini de Anadolu Yakası'nda yaptık, 45 günde. O koronavirüs salgınının olduğu dönemde adeta o, bir ilaç gibi geldi. Şu anda Çam Sakura full çalışıyor. Ankara'da şu anda iki tane şehir hastanemiz var. Her ikisi de 4 biner odalı dev şehir hastanesi. Eskiden parası olanlar nereye gidiyordu? Cleveland'a. Şimdi diyoruz ki 'Cleveland'a niye gideceksin, Cleveland burada, gel buraya.' Bay Kemal, SGK'nin başındayken, hastalarımızı diyelim ki öldü, rehine alıyorlardı. Ya bunların gidecek yeri yok ya? Ama bu ülkenin toprakları bol herkese bir yatacak yer çıkar. Şimdi bizim boş bıraktığımız her alanın, her yerin, her kulağın, her gözün, muhalefetin yalan ve iftiraları tarafından doldurulacağını asla unutmayın."

Erdoğan, eğitimde 81 vilayetin tamamında üniversite açtıklarını hatırlatarak, "Ne dediler? 'Ya ne gerek var, işte 76 tane üniversite var, 76 üniversite yeter.' Ama basmaz, basmıyor ama bizim derdimiz neydi? Benim Iğdır'daki, Muş'taki evladım, yavrum üniversite için kalkıp Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gelmesin. Ya, bizim profesörlerimiz, doçentlerimiz Iğdır'a, Ağrı'ya, Muş'a gitsin, orada onlara derslerini versin, bunu hallettik mi, bunu da hallettik." dedi.

Muhalefetin, "Biz Türkiye'nin yurt sorununu bir yılda çözeriz." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Ya sen neyi çözüyorsun? Büyükşehir belediye başkanlıkları kazandın 11 tane, hadi onlarla beraber yap yurtları, niye yapamıyorsun? Hayatları yalan, akşam yalan, sabah yalan, durumları bu. Şu anda 850 bin öğrenciye biz, Kredi Yurtlar Kurumunda hizmet veriyoruz." diye konuştu.

"Seçime kaç gün kaldığına bakmadan hazırlıklarımıza devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ramazan ayından itibaren sahaya güçlü bir çıkartma yaparak seçime erkenden hazırlanmaya başladıklarını belirterek, "Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla yürüttüğümüz saha çalışmalarının müspet yankılarını her yerden alıyoruz. Şimdi bu programları sandık müşahitlerimize kadar uzanacak şekilde genişletiyor, derinleştiriyoruz. Ataların 'Erken kalkan yol alır' sözüne kulak vererek, seçime kaç gün kaldığına bakmadan hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Madem 2023, ülkemiz ve özellikle de gençlerimiz için bu kadar önemli bir kader seçimidir, öyleyse bizim de buna uygun şekilde hareket etmemiz şarttır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yarın İstanbul'da, Galatasaray'a ait Nef Stadyumu'nda büyük bir toplantı yapacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Orada İstanbul teşkilatının bütün ön hazırlıklarını, inşallah sinyalini vereceğiz, işaretini vereceğiz ve demek ki orada hazırlıklar yapıldığına göre, yani yaklaşık 50 bin civarında bir katılımın olacağı bir toplantı yapacağız. Bu tabii bir parti toplantısı, miting yapmıyoruz, parti toplantısı yapacağız ve inşallah oradan da İstanbul 'Beraber yürüdük biz bu yolda' şarkısını söyleyecek, 'Beraber ıslandık yağan yağmurda' söyleyecek, 'Durmak yok yola devam' diyecek."