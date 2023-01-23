Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ilde geçen yıl yapılan faaliyetlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

Ekşi, faaliyet raporlarına ilişkin yaptığı sunumda Türk Kızılay'ın başta Türkiye olmak üzere dünya çapında özveriyle insani yardım için çalışmalar yaptığını söyledi.

Türk Kızılay'ın verdiği emeklerle dünya çapında saygın bir yere sahip olduğunu belirten Ekşi, "Kızılay'ımız, dünyada en çok ülke ve ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran, sosyo-ekonomik güçlendirme faaliyetleri ile en fazla insana destek sağlayan ve finansal sürdürülebilirlik bakımından dünyadaki en büyük ulusal dernek" diye konuştu.

"5 milyon 114 bin 411 kişiye temas ettik"

İstanbul'un bu çalışmalarda önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ekşi, ülkenin en kalabalık ve en yoğun ili olan İstanbul'da ortaya çıkacak bir hareketin kelebek etkisiyle tüm yurda yayıldığını anlattı.

Kadem Ekşi, şubelerde çalışan 117 görevli ve diğer yapılarda görev alan 678 çalışanın yanı sıra 9 bin 864 üye ve 28 bin 137 gönüllü ile kentte çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İstanbul'da geçen yıl yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Ekşi, şunları kaydetti:

"2022 yılında İstanbul'da ramazan, kurban, afet ve olağan dönemlerdeki yardımlar, eğitim çalışmaları, kan temini gibi faaliyetlerimiz ile 5 milyon 114 bin 411 kişiye temas ettik. Şubelerimizdeki sosyal yardım programlarımız kapsamında 416 bin 60 kişiye gıda yardımı, 617 bin 754 kişiye nakdi yardım, 3 milyon 16 bin 540 kişiye giyim yardımı yapıldı. 6 aşevimizle yılın 365 gününde 1 milyon 41 bin 133 kişiye yemek ulaştırdık. Mobil aşevlerimiz ve mobil ikram araçlarımızla 293 bin 687 kişiye ulaştık. 514 etkinlikle ikramlarımızı ulaştırdık. 2022 yılında 30 mobil ikram aracı ekleyerek İstanbul'daki mobil aşevi-mobil ikram aracı sayımızı 39'a çıkardık."

Ekşi, afet çalışmaları kapsamında da 18 okulda güçlendirme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

"401 bin 405 kan bağışçımızdan, 471 bin 871 ünite kan bağışı aldık"

Türk Kızılay'ın eğitim alanında da önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Ekşi, "Afet bilinçlendirme, toplum sağlığı gibi farkındalık eğitimlerimizle 119 bin 779 kişiye ulaştık. İlk yardım eğitimlerimizle 12 bin 385 kişiye, ilk yardım seminerlerimizle 27 bin 928 kişiye ulaşarak ilk yardım konusunda farkındalık oluşturduk" dedi.

Ekşi, Türk Kızılay'ın kan toplama alanında da 2022 içinde önemli bir başarı katettiğini dile getirerek, "2 bölge kan merkezimizin bünyesindeki 5 kan bağış merkezi, 9 kan alma birimi, 7 bin 743 mobil ekip ve 440 kan hizmetleri profesyoneli ile 401 bin 405 kan bağışçımızdan, 471 bin 871 ünite kan bağışı aldık" diye konuştu.

Bu yıl da faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Ekşi, birçok yeni projeyle İstanbul'da sahalarda olacaklarını kaydetti.