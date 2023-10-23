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Gündem
AA 23.10.2023 09:50

Kıyı Emniyeti 15 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 personel istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti 15 personel alacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumu'nun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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