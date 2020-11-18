Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcuların seyahat durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz. Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

Değerli misafirlerimiz;

Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 18, 2020

Öte yandan, Pagasus Hava Yollarına ait Twitter hesabından da açıklama yapıldı.

Açıklamada "20 Kasım 2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.