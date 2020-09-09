İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da teröristlerin etkisiz hale getirildiğini Twitter'dan duyurarak, Jandarmanın twitter hesabını etiketleyerek "Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi