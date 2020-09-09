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Ayasofya kararını temyiz iddialarına yalanlama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İletişim Başkanlığı, Danıştay'ın Ayasofya Camii'ni yeniden ibadet açma kararını Cumhurbaşkanlığı'nın temyize götürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyize götürüldüğü iddia edildi.
Söz konusu iddialar üzerine İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.
"Karar kesinleşmiştir"
Temyiz etme hakkının sadece Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu hatırlatılan açıklamada, “İptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır” denildi.
Etiketler: İletişim Başkanlığı ayasofya danıştay kararıSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 12:44
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