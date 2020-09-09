Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyize götürüldüğü iddia edildi.

Söz konusu iddialar üzerine İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

"Karar kesinleşmiştir"



Temyiz etme hakkının sadece Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu hatırlatılan açıklamada, “İptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır” denildi.

