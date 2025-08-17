Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya suçlulularla ilgili şunları paylaştı:

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs Bulgaristan'da, “Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya'da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan'da,“Hakaret ve Tehdit” ile “TCK. 227 Maddesi” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, “Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan’da, “213 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da,“Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya'da, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs KKTC’de, "Konut ve Eklentilerinde Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs KKTC’de, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."