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TRT Haber 24.05.2025 08:58

Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahısların yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 3 suçluyu daha ülkeye getirdiklerini belirterek, "Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." ifadesini kullandı.

Operasyonların, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahsın Almanya'da, 'reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıs ise Almanya'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten
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