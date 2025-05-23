Parçalı Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.05.2025 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya’ya Gazze teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesinde, İspanya’nın Gazze’deki İsrail zulmüne karşı sergilediği dirayetli tavrı takdir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya’ya Gazze teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

İspanya'nın, İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliğinden yapıcı adım beklendiğini dile getirdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerine devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
Gazze İspanya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Aile bütün insanlığın ortak değeridir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:58
Fahrettin Altun: Dezenformasyonun en yaygın türlerinden biri manipülasyondur
18:33
Bakan Göktaş: Aile bütün insanlığın ortak değeridir
19:36
İMECE uydusu GÖKTÜRK 2B ismiyle TSK envanterine girdi
18:46
Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
18:32
Guterres: İsrail 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engelledi
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
Avustralya'da sel etkili oldu
Avustralya'da sel etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ