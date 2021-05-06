Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünya televizyonlarında ilk röportajını TRT'ye verdi. Caparov, TRT Avaz'ın Avrasya Gündemi Özel Yayını'nda Coşkun Özen'in sorularını cevaplandırdı.

Kırgızistan - Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaları değerlendiren Caparov, anlaşmazlıkların çözüme kavuşacağını açıkladı.

"Bu olaylar 29-30 Nisan'da oldu. Daha önce de böyle çatışmalar yaşanmıştı, daha ufak çaplıydı. Hiç bu şekilde silahlar patlamamıştı. 2 gün içinde geç kalmadan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmeler yaparak çatışmaları durdurduk. İki ülke tarafından oluşturulan komisyonlar, görüşmelerine devam ediyor. İnşallah kısa zamanda sınır noktalarının tespit edilmesi konusunda sonuca bağlarız diye düşünüyorum. Sınırlar belirlenmedikçe bu tür anlaşmazlıklar devam edecektir."

"Bin yıllık ortak tarihimiz var"

Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye - Kırgızistan ilişkilerine de değinerek, iki ülke arasında yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını vurguladı.

Sadır Caparov, "Türkiye ile Kırgızistan ilişkisi eskiden beri kardeşlik ilişkisidir. Bunu Türk halkı da Kırgız halkı da çok iyi biliyor. İnşallah bundan sonra Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin üst seviyeye çıkacağına inanıyorum. Bu ilişkileri tekrar canlandıracağız. Bizim bin yıllık ortak bir tarihimiz var. Bundan dolayı Türkiye ve diğer Türk devletleriyle ilişkileri kardeşçe şekillendirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.

TÜRKPA ve TÜRKSOY'un önemi

Caparov, Türk dünyasında daha aktif bir Kırgızistan olacağını belirterek, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) önemine değindi.

"Biz kurulduğundan beri TÜRKPA, TÜRKSOY gibi kuruluşlara üyeyiz ve destekliyoruz. Bunların aktif bir üyesiyiz. Türk Konseyinin dönem başkanlığı önümüzdeki yıl bize geçecek. TÜRKPA ve TÜRKSOY'a giren ülkelerin bir anlaşması ve buna göre strajejisi var. Her yıl ne yapılacağına dair program var. Biz o programa göre çalışacağız."

"TRT ile KTRK'nın ortak çalışabilmesi"

TRT'yi yakından takip ettiğini vurgulayan Caparov, Kırgız devlet kanalı KTRK'nın TRT ile ortak çalışabileceğine dikkat çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, iki kanalın ortak çalışma kararı alması halinde gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.