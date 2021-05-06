Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Yunanistan ziyaretinin ilk durağı Selanik oldu.

Atatürk Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kıran, buradaki Anı Defteri’ni imzaladı.

Ardından, Osmanlı Devleti'nin Selanik'te yaptırdığı son cami olan Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Osmanlı döneminden kalan diğer tarihi yer ve camileri de gezen Kıran, Türk toplumu temsilcileri ve din görevlileriyle görüştü.

"Tüm zorluklara karşı kimlik ve inançlarını koruyan soydaşların her zaman yanında oldukları" mesajını verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türkiye olarak soydaşlarımızın ifade ettiğim gibi ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hak ve menfaatlerinin takipçisi olacağız olmaya devam edeceğiz ve bu üzüntü verici durumunda ortadan kaldırılmasının takipçisi olacağız" dedi.

Kıran, Türk azınlığın statüsünün Lozan ve diğer uluslararası anlaşmalarla garanti altına alındığını ifade etti:

"Etnik kimliğin inkârı özgürlüğün türlü bahanelerle kısıtlanması maalesef ikili ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor. Soydaşlarımızın huzur ve refahı arttıkça şu bilinmelidir ki ikili ilişkilerimizde bunun olumlu yansımalarını da görmeye başlayacağız"