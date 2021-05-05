Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Almanca ve Türkçe paylaşım yaptı.

Çavuşoğlu, Seehofer ile düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdi

Görüşmede, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin iş birliğinin önemini vurguladıklarını anlatan Çavuşoğlu, Seehofer'e bu yıl da Türkiye'nin uygulayacağı güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdiğini açıkladı.