Bakan Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Almanca ve Türkçe paylaşım yaptı.
Çavuşoğlu, Seehofer ile düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi.
Güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdi
Görüşmede, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin iş birliğinin önemini vurguladıklarını anlatan Çavuşoğlu, Seehofer'e bu yıl da Türkiye'nin uygulayacağı güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdiğini açıkladı.
#Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2021
-PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık.
-Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik. pic.twitter.com/AEsR5DwgGM
- 00:22
- 23:26
- 23:22
- 22:40
- 22:40