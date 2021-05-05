Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/oXKtqM3MvC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2021

Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum."