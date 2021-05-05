Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda şampiyon olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı kutladı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/oXKtqM3MvC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2021
Erdoğan mesajında şunları söyledi:
"Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Etiketler: Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan
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