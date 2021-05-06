Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak kuzeyinden üs bölgelerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Nisan'da başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor.

Bakanlıktan "Teröristler için kaçış yok!" ifadeleri ile yapılan açıklamaya göre, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Böylece operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu.