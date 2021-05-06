Teröre 'Pençe' darbesi: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak kuzeyinden üs bölgelerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Nisan'da başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor.
Bakanlıktan "Teröristler için kaçış yok!" ifadeleri ile yapılan açıklamaya göre, bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Böylece operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu.
Teröristler için kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu. pic.twitter.com/yYnRPKX3uA