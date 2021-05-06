Terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren operasyonlarına yenisi eklendi.



Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da “Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı. Operasyon Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 135 operasyonel timden oluşan 2 bin 65 personel görev alıyor.



