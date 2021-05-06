Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başladı
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanlığı’nca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da 2 bin 65 personelin görev aldığı Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı.
Terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren operasyonlarına yenisi eklendi.
Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da “Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı. Operasyon Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 135 operasyonel timden oluşan 2 bin 65 personel görev alıyor.
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