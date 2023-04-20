Kiralık gemilerden dev filoya: Mavi Vatan'da Türk Bayrağı dalgalanıyor

Türkiye'nin denizlerdeki arama çalışmaları 46 yıl önce başladı.

Norveç'ten kiralanan bir gemi ile Ege'de araştırma yapılması planlandı ancak Norveç hükümetinin keyfi nedenlerle gemiyi geri çekmesi çalışmaları yarıda bıraktı.

Türkiye, bunun üzerine yeni arayışlara girdi. Ege Denizi'ndeki serüvene Almanya tarafından hibe edilen Hora isimli gemiyle devam edildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü envanterine kaydolan Hora'nın adı da MTA- SİSMİK 1 olarak değiştirildi. Gemi 1976'dan 2004'e kadar 28 yıl Türk bayrağını Ege'de dalgalandırdı.

Türkiye'nin dev enerji filosu

Kiralık gemiler hem maliyet hem de çalışma takviminde dışa bağımlı kalınması açısından pek çok soruna neden oldu. Yaşanan süreç enerjide bağımsızlık hedefine giden yolda taşları döşedi. Gelinen noktada Türkiye, dev bir enerji filosuna kavuştu.

Fatih: Keşfe giden yol

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, 2017'de envantere katıldı. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Fatih sondaj gemisiyle yapıldı.

Fatih, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde. 12 bin 200 metre derinde sondaj yapabilme kabiliyetine ve üst düzey bir teknolojiye sahip.

Kendi sınıfındaki 16 gemi arasından en yüksek teknolojiyle donatılmış dünyanın ilk 5 gemisinden biri.

Yavuz

2018'de envantere katılan Yavuz Sondaj Gemisi de 6'ıncı nesil ultra derin deniz teknolojisine sahip bir gemi.

Kuyu üst inşaatları Yavuz ile yapılıyor. 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde.

Çift kuleli tasarımı ile eş zamanlı operasyon imkanı bulunuyor. Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyor.

Kanuni

Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için Mavi Vatan'da çalışmalara devam edecek son gemi ise Kanuni…

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak 2020 yılında filoya katıldı. Gemi 227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde. 11 bin 400 metre derinde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Dünyanın en iyilerinden: Abdülhamid Han

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han…

2022'de filoya dahil olan Abdülhamid, teknik donanımı ve fiziksel özellikleriyle filonun en güçlüsü.

Dünyanın en gelişmiş 5 sondaj gemisinden biri. 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Kule yüksekliği 104 metre. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.

Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katıyor.

Barbaros gemisi

Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis de Sakarya Gaz Sahası gibi dev rezervlerin keşfinde kritik rol oynadı.

Barbaros Hayreddin Paşa, 2012'nin sonunda envantere katıldı. İki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme özelliğine sahip. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor.

Uzunluğu 84, genişliği yaklaşık 22 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

Oruç Reis

Oruç Reis de, 2017 yılında faaliyetlerine başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor.

Kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalarda kullanılıyor. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor.

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, 35 gün boyunca denizde kalabiliyor.

Mavi Vatan'daki enerji kaynakları milletin hizmetine sunuluyor

Tüm bu çalışmalar meyvesini verdi. Türkiye Karadeniz'de bugüne kadar karada ve denizde gerçekleştirdiği en büyük doğal gaz rezervinin keşfine imza attı.

710 milyar metreküplük rezervin üretime açılması için de çalışmalara hızla başlandı.

Amaç, Mavi Vatan'daki enerji kaynaklarının keşfedilerek milletin hizmetine sunulması…