Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, doğu ile batı arasında barış ve vefa çağını başlatan bir köprü olacağını, köprünün uluslararası lojistik açısından da önemli olacağını söyledi.

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