AK Parti'nin kadın ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için hazırladığı kanun teklifi ile ‘kasten yaralama’ suçunun kapsamı genişletiliyor.

Kanundaki "silahlı kasten yaralama" ifadesi, "kasten yaralama" olarak değiştirilecek.

Böylece silah olmasa bile yaralamaya sebebiyet verenler tutuklanabilecek.

Mevcut durumda, özellikle sokak ve trafikte yaşanan darp olaylarında yaralama olsa bile silah kullanılmadığında failler serbest bırakılıyordu.

Düzenleme tepki çeken bu olayların da önüne geçecek. Hakimlere silah olmasa bile yaralama suçundan tutuklama konusunda takdir yetkisi verecek.

Söz konusu düzenlemenin kısa sürede Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.