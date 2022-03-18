Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü için özel klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel bir video klip hazırlandı.
MSB, yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı.
Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Dur yolcu" şiirinin dizelerine de yer verildi.
"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir."
Çanakkale şehitleri için yazılan bir şiirin dizelerine yer verilen videoda, savaş yıllarında çekilen görüntüler de yer aldı. Video, kısa sürede büyük beğeni aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Çanakkale Zaferi
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