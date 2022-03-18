MSB, yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Dur yolcu" şiirinin dizelerine de yer verildi.

"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir."

Çanakkale şehitleri için yazılan bir şiirin dizelerine yer verilen videoda, savaş yıllarında çekilen görüntüler de yer aldı. Video, kısa sürede büyük beğeni aldı.