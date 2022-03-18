Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kim Boo-kyum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye’de bulunan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Bo-kyum’u kabul etti.
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