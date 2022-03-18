Göğüslerini siper ettiler, vatan için seve seve can verdiler, tarihin akışını değiştirdiler.

Çanakkale kahramanlarının eşsiz hikayesi, İletişim Başkanlığı tarafından belgeselle anlatıldı.

Belgesel 6 bölümden oluşuyor

"Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri” adlı belgesel, 6 bölümden oluşuyor.

Belgeselde, vatanı kurtarmak için köyünden ayrılan çocukların, mektebini yarıda bırakan genç talebelerin, şifa olmaya giden sağlıkçıların, tabur imamlarının, canı pahasına tabyasını terk etmeyen topçuların, ömrünü cephelerde Mehmetçiğe kumandanlık etmeye adayan paşaların hikayesi yer alıyor.

"Amaç Çanakkale ruhunu yaşatmak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık için bütün engellerin üstesinden nasıl gelebileceğinin en önemli göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Belgesel serisiyle amacımız; Çanakkale Zaferi'nin kaderini belirleyen, canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın hikayelerini başta gençlerimiz olmak üzere daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Çanakkale ruhunu sonsuza kadar yaşatmak."

Belgesel serisi, TRT Belgesel kanalı ile İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Kitapta binlerce belge yer alıyor

İletişim Başkanlığı "1915-1916 Basında Çanakkale Zaferi" adlı kitap da hazırladı. Kitapta, Çanakkale Zaferi ile ilgili ulusal ve uluslararası basında yayımlanan binlerce eşsiz belge, haber, fotoğraf, yorum ve karikatür bir araya getirildi.