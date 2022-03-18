Cevat Paşa tevazu sahibi bir vatansever, başarıyı hep askerlerine ithaf eden bir komutandı. Onlara "benim kahraman çocuklarım” diye hitap ederdi.

Muhakeme gücü ile tarihe adını yazdıran Cevat Paşa, Çanakkale Deniz Savaşları'nı yönetti. Askeri dehası sayesinde, Mustafa Kemal ile birlikte savaşın kaderini belirledi.

Savaşın seyrini değiştirdi

Cevat Paşa, savaşta düşman donanmasının manevralarını gözlemledi ve mayınların Erenköy Koyu'na döşenmesine karar verdi.

Nusret Mayın Gemisi elde kalan son 26 mayını 100 metre aralıklarla 4,5 metre derinliğe dökmeyi başardı. Bu karar, müttefik donanmasının Çanakkale Boğazı'nı geçmesine engel oldu.

''Çok gurur duyuyorum''

Cevat Paşa sadece kahramanlığı ile değil, karakteri ile de gelecek nesillere büyük bir miras bıraktı.

Cevat Paşa'nın torunu olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Alara Çobanlı Saran, şunları söyledi:

''Savaş sırasında askerinin yüzünün yaralanması ve onun kendi peçetesiyle silmesi ya da işte yetimlere özel okul açması, bunlar beni en çok etkileyen hikayelerden bir tanesi''

''Ölüm yatağındayken çocuklar hani arkamdan çok fazla ağlamanızı istemem, komşularımız rahatsız olabilir diyecek, bunu düşünebilecek kibarlıkta ve incelikte biri olmasıyla alakalı çok gurur duyuyorum.''

Cevat Paşa'nın silahları ve fotoğrafları günümüze ulaştı

Ömrü savaş meydanlarında geçen Cevat Paşa'nın silahları ve bazı fotoğrafları günümüze dek muhafaza edildi.

Canlı Tarih Müzesi'nde yaşatılan hatıraları ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Cevat Paşa'nın Çanakkale Savaşı'nın fikir babası olduğunu belirten Hisart Müze Müdürü Ömer Çalşimşek, şunları söyledi:

''On Sekiz Mart Çanakkale Zaferinin fikir babası ve kahramanı Cevat Paşa iken yine Çanakkale Kara Muharebeleri'nin kahramanı da Mustafa Kemal Atatürk'tür'' dedi. Cevat Paşa'ya hediye edilen Berkman marka bir tabanca, fakat bu tabancanın bir özelliği Çanakkale Harp Madalyası'nın şekli de bu tabancanın üzerine işlenmiştir. ''

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Çetin Ekin

Kurgu: Şeyda Güloğlu Ulusal