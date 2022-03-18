Sıfır atıktan karbon emisyonuna, yeşil üretimden yenilenebilir enerjiye Türkiye'nin yüz yıllık rotasını çizecek olan İklim kanununa ilişkin çalışmalar hızlandı.

İklim şurasında alınan kararlar yasal düzenleme ile hayata geçirilecek.

Sanayi sektöründe yeşil üretime geçiş ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması en önemli başlıklardan biri olacak.

Enerji verimliliği ve alternatif hammadde konularında özel bir çalışma yapıldı.

Demir-çelik, çimento ve petrokimya gibi endüstri alanlarında yeşil hidrojen kullanımı yaygınlaştırılacak.

Demiryollarının taşımacılıktaki payı artırılacak

Alternatif hammadde kullanılarak üretilmiş ürünler, kamu alımlarıyla desteklenecek.

Ulaşım alanında yapılacak yenilikler de iklim değişikliğiyle mücadelenin sacayağından biri olacak.

Demiryollarının taşımacılıktaki payı artırılacak, hibrit araçlar yaygınlaşacak.

İsrafın engellenmesi için geliştirilen projeler desteklenecek

Sıfır atık da düzenlemenin öne çıkan başlıklarından. Atığın azaltılması ve israfın engellenmesi için geliştirilen projeler desteklenecek. Atık su ve katı atıkların yeniden kullanımıyla, yağmur suyu toplama sistemlerinin inşası hızlandırılacak.

Yerel yönetimlerin sorumluluğu artırılacak

Düzenleme ile yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğu artacak. Altyapı ve şehir planlamalarında iklim değişikliği de göz önünde bulundurulacak.