İstanbul Valisi'nden kuvvetli kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirterek, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kentte yer yer devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağını duyurdu.
Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." dedi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor
Lütfen,
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
Dışarıdaysak evlerimize dönelim
Toplu taşıma araçlarını tercih edelim pic.twitter.com/evQikpOEev
Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı
Vali Yerlikaya, ayrıca beklenen kuvvetli kar yağışı nediniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Kar yağışının hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle kentteki tüm okullar bugün tatil edilmişti.
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