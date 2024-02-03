Kilise saldırısıyla bağlantılı DEAŞ'lı 17 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda 17 kişi yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.