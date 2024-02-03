Duman 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 03.02.2024 10:14

SSK ve Bağkur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

SSK ve Bağkur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları kaydetti;

2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Enflasyon
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Kilise saldırısıyla bağlantılı DEAŞ'lı 17 şüpheli yakalandı
10:15
Pakistan'da farklı siyasi parti üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 çocuk öldü
10:20
Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı
10:11
Bakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz
09:55
7 ilde DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
10:22
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin inceleniyor
Yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor
Yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor
FOTO FOKUS
Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da
Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ