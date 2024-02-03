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Gündem
AA 03.02.2024 09:14

Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Hatay'da gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da

Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELER TOKİ KONUT SAYISI

ANTAKYA 12823
ARSUZ 1188
DEFNE 3069
ALTINÖZÜ 364
İSKENDERUN 3986
PAYAS 1351
KIRIKHAN 2576
KUMLU 303
HASSA 3878
SAMANDAĞ 424
DÖRTYOL 2060
BELEN 292
TOPLAM 32314

Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇE KÖY KONUTU SAYISI

ALTINÖZÜ 900
ANTAKYA 316
ARSUZ 494
BELEN 87
DEFNE 127
ERZİN 158
HASSA 276
İSKENDERUN 157
KIRIKHAN 1088
KUMLU 7
REYHANLI 885
SAMANDAĞ 407
YAYLADAĞI 680
TOPLAM 5582 

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Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da
Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da
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