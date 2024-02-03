Deprem konutları teslim ediliyor: İlk anahtar teslimi bugün Hatay'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELER TOKİ KONUT SAYISI

ANTAKYA 12823

ARSUZ 1188

DEFNE 3069

ALTINÖZÜ 364

İSKENDERUN 3986

PAYAS 1351

KIRIKHAN 2576

KUMLU 303

HASSA 3878

SAMANDAĞ 424

DÖRTYOL 2060

BELEN 292

TOPLAM 32314

Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇE KÖY KONUTU SAYISI

ALTINÖZÜ 900

ANTAKYA 316

ARSUZ 494

BELEN 87

DEFNE 127

ERZİN 158

HASSA 276

İSKENDERUN 157

KIRIKHAN 1088

KUMLU 7

REYHANLI 885

SAMANDAĞ 407

YAYLADAĞI 680

TOPLAM 5582