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Gündem
AA 03.02.2024 10:05

Bakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi" dedi.

Bakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelenmesini değerlendirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından sürece ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;

"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."

 

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Mehmet Fatih Kacır Uzay Çalışmaları Milli Uzay Programı Türkiye Uzay Ajansı Alper Gezeravcı
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