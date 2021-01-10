TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi.

Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir" açıklamasını yaptı.

1/2- Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 10, 2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadelerine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD’deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza “sözde” diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır" dedi.

ABD’deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza “sözde” diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 10, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır" diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

"Yassıada zihniyetinin göstergesidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu’nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi 'Yassıada zihniyeti”nin göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır.

Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 10, 2021

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için ‘sözde’ diyerek hitap etmek milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 10, 2021

Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir" dedi.

Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "sözde" diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'de verecektir. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 10, 2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ta Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır.

Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 10, 2021

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Kalın, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur" dedi.