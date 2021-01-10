İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Lideri'nin parti genel merkezindeki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadesini kullandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir" dedi.