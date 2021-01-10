10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü.

Siyasiler, gazeteciler için bu anlamlı günde kutlama mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteciler gününü kutladı.

"Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın #10OcakÇalışanGazetecilerGünü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. pic.twitter.com/oBiQtWXbjS — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 10, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilere minnet borçlu olunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, günün 24 saatinde çalışan ve dünyadan haberleri ulaştıran gazetecilere teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler günün 24 saatinde çalışırsınız, bizler bazen evimizde, koltuğumuzda otururuz, sokakta, kahvede gezeriz, arkadaşlarla sohbet ederiz ama bir şekliyle dünyadan haberleri alırız. O haberleri bizlere ulaştıran kişiler sizlersiniz, dünyada neyin olup bittiğini öğrenmek isteyen herkes kim olursa olsun size teşekkür etmek zorundadır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Bir kutlama mesajı da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Ömer Çelik sosyal medya paylaşımında "Gerçeğe ulaşmak için emek veren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.