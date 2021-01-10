72 yaşındaki Ahmet Vefik Alp, Maltepe'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Alp'in cenazesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanında toprağa verilecek.

Birçok ulusal ve uluslararası ödüle sahipti

1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alp, öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok mimari projede yer aldı, yapıtlarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı.

Alp'in MHP Genel Merkezi ve Malatya Belediye Sarayı Projeleri, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında "Avrupa’nın En İyisi" seçildi.

2000 yılında UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından 20'yi aşkın ülke temsilcisinin oyları ile "Büyük Usta" mertebesine yükseldi.

Profesör Doktor Ahmet Vekfik Alp, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Alp, evli ve iki çocuk babasıydı.