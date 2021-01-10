Sahadan sıcağı sıcağına canlı yayınlar, dolu dolu içeriklere sahip haberler ve bu yayınları ekrana aktaran tecrübeli bir ekip.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), doğru, tarafsız ve ilkeli yayınları ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de güncel gelişmeleri izleyici ile buluşturmaya devam etti.

İbrahim Eren'den mesai arkadaşlarına ziyaret

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de gazetecilerin bu özel gününde onlarla beraberdi. Görev başındaki mesai arkadaşlarını ziyaret etti, gazeteciler gününü kutladı.

"Siz değerli gazeteci arkadaşlarımın gece gündüz demeden soğuk kar kış demeden pandemiye rağmen, pandemi koşullarında tüm Türkiye'de haberler üretmesi takdire şayan. Çalışan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

İbrahim Eren, yenilenen 15 Temmuz Stüdyosu'nu inceledi.

'Çalıştığımız haber paketleriyle izleyiciden büyük beğeni alıyoruz'

Eren, TRT'nin "Özü sözü insan" yaklaşımıyla yapılan yayınlarda insan hayatına dokunduğunu belirtti.

TRT Haber Muhabiri Merve Güneş'in Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğin yürüttüğü terörle mücadele haberini örnek gösterdi.

"Aslında görünmeyen kamera arkasında izleyicilerin 3 dakika gördüğü ama onun 3 gününü alan karı ile soğuğu ile gecesi ile gündüzü ile çalıştığı haber paketleri oluyor ve onları ekrana çıkardığımızda izleyicilerimizden hem büyük beğeni alıyoruz ama aslında bir o kadar da ekrana çıkardığımız fedakar askerleri mesela o haberde onları da görmüş oluyoruz."

İbrahim Eren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesai arkadaşları ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.