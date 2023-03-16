Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelendi.
HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.
Etiketler: HDP CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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