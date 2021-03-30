Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce tarih verdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehir gezilerinin kapsamını genişletti.

Kılıçdaroğlu, 24 ili kapsayan ziyaret programına İnce'nin memleketi Yalova'yı da dahil etti.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin Nisan ayındaki başvurusundan önce Yalova'ya gidecek. Burada örgüt temsilcileri ile görüşecek. Yaşanan rahatsızlıkları yerinde takip edecek.

İnce ilk mitingini Yalova'da yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi, bazı iller gibi Yalova'da da son günlerde kan kaybediyor. Parti örgütünden 350 kişi CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Hareketi'ne geçmişti.

İnce partisini kurduktan sonra memleketi Yalova'da ilk mitingini yapacak.

Babaocağından yola çıkacak.

Kılıçdaroğlu'nun programı

Kılıçdaroğlu'nun il ziyareti programları da devam edecek. CHP Genel Başkanı; Gaziantep, Adıyaman, Bayburt ve Çankırı’yı ziyaret edecek. Ziyaretler Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat ile son bulacak.