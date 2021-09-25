Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Eser için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Şehit
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