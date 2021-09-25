Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Eser'in fotoğrafına da yer verildi.
Etiketler: Hulusi Akar Şehit Milli Savunma Bakanlığı
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