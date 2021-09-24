Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesinde kaza sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Açıklamada "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Şehit Uzman Çavuş Faruk Eser için önce Hakkari'de ardında da memleketi Aksaray'da tören düzenlenecek.