Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 23:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım'da 1 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesinde kaza sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Açıklamada "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
Şehit Uzman Çavuş Faruk Eser için önce Hakkari'de ardında da memleketi Aksaray'da tören düzenlenecek.
Etiketler: Şehit Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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