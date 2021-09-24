Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TRT'nin çevrim içi söyleşisine konuk oldu.

Kurul'a 2020 yılında 180 bin şikayet başvurusu yapıldığını söyleyen Şahin, RTÜK'ün kırmızı çizgilerini anlattı.

"RTÜK'ün kırmızı çizgisi çocuklardır diyoruz, kadına yönelik şiddettir diyoruz, engelli ve dezavantajlı gruplardır diyoruz, ailedir diyoruz. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bunlarla ilgili eğer bir ihlal varsa yapacağımız işlemler devreye girer, gereğini yaparız."

"Dijital mecralar desteklenmeli"

RTÜK Başkanı Şahin, Z kuşağını anlamak için araştırmaların yapıldığını söyledi.

Türkiye'de televizyon yayını yapan dijital mecraların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Biz hiç bir uluslararası bir kuruluşu Türkiye'de faaliyet göstermesini engellemeyiz, tam aksine onların Türkiye'de bulunmaları için destekleriz."

"TRT'yi tebrik ediyorum"

RTÜK Başkanı Şahin, TRT'nin yayıncılık alanındaki başarısına da değindi.

TRT'nin kendi iç mekanizmalarının varlığının çok önemli olduğunu buluyorum. Yayıncılık alanında bu kadar büyük bir devin bu kadar geniş alana hitap eden bir devin az bir hatayla işi götürmesinin kendi otokontrol sistemine bağlıyorum. TRT'yi de tebrik ediyorum efendim.