Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 19:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka haritası açıklandı: Trabzon zirvede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu. Trabzon ise 538,61 vaka yoğunluğu ile Rize'yi geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Uv8dk8orfU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.
Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum.
Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." dedi.
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