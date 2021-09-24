Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 18:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.
Son Haberler
- 18:57
- 18:52
- 18:38
- 18:37
- 18:31
Sıradaki Haber
Bakan Akar, Nijerli mevkidaşı İndattou ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz