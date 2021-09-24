Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan din kültürü öğretmenine soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen Alevilik tartışmasıyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını, sürecin de yakından takip edildiğini aktardı.
Etiketler: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı
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