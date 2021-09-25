Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 02:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı diledi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 24, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/YSluSUK69G
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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