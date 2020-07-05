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Kılıçdaroğlu'ndan 'Başbağlar' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı'nın 27. yılına ilişkin Twitter mesajında terör örgütünü lanetlediğini, 33 masum vatandaşı rahmetle andığını kaydetti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP CHP Genel BaşkanıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:01
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