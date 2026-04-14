Gündem
AA 14.04.2026 15:34

Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2013 yılındaki başbakanlığı döneminde hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis verildi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu yazılı savunması okundu.

Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Mersin'de çeşitli mitinglerde yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan dava açılmış, Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında Ankara mitingindeki benzer ifadelerine yönelik suçlamaları içeren dosyanın da Mersin'deki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
SON HABERLER
16:22
Kayıtsız telefonlar 1 Mayıs'ta kapanacak
16:22
Balıkçılar av sezonunu kapatıyor
16:11
Bursa'da üretilen her iki otomobilden biri ihraç edildi
16:04
Dünya liderleri Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
16:02
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail saldırıları büyük insani felakete yol açtı, ülke acil yardıma muhtaç
16:00
Gayrimenkul yatırımında rota Türkiye'ye yöneliyor
İsrail'in Gazze'de polis aracını hedef aldığı saldırıda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'de polis aracını hedef aldığı saldırıda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor
74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ