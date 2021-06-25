Sosyal medya hesabı üzerinden YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sınavlar gelir geçer sevgili gençler ama gençlik bir kere yaşanır. Genç olmak harika bir şey! Hafta sonu elinizden geleni yapın ama sınavların hayatınızı tutsak etmesine de izin vermeyin. Her şey güzel olacak, yarın bugünden daha güzel olacak. Başarılar diliyorum!"