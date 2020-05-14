CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde işleri olumsuz etkilenen veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Hekimlere yönelik şiddet uygulaması olduğunda onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı ama veteriner hekimler de şiddet görüyorlar. Belki önümüzdeki süreç içerisinde o yasal düzenlemeye veteriner hekimlerle ilgili bir ilave yapılabilir." dedi.

"Hayvancılıkta aile işletmeciliği çok değerli, teşvik edilmeli"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hayvancılık da vardı. Aile işletmeciliğinin önemine vurgu yaptı:

"Hayvancılıkta aile işletmeciliğinin çok değerli olduğunu dolayısıyla eğer aile işletmeciliği teşvik edilirse, yeteri kadar özendirilirse, bunların işsizliği önleme açısından büyük roller üstleneceğini biz de dile getiriyoruz."