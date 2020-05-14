Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönüşe geçti.



Uzun namlulu silahla taradılar

Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan ve PKK'lı oldukları değerlendirilen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Yardım için araca aldıkları bir sivil de şehit oldu

Saldırıyı gerçekleştirenler kaçarken bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş olay yerinde hayatlarını kaybetti.



Araçta bulunan ve yaralanan diğer belediye çalışanı ise Özalp Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, PKK'lı teröristlerin Vefa Sosyal Destek ekibine yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.https://t.co/uAHt0ONT76 pic.twitter.com/UwgNRVL7Df — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2020

Soylu: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!

Masum sivillere yönelik saldırıya tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" ifadesini kullandı.

Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.



Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın,

"Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 14, 2020

Albayrak: Alçak saldırıyı kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 14, 2020

Altun: PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan İleşitim Başkanı Fahrettin Altun ise, "PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!" dedi.

PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2020

Kalın: Karşılıksız kalmayacak

Terörü ve destekçilerini lanetleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Mübarek Ramazan günü yapılan bu hunharca saldırı elbette karşılıksız kalmayacak ve hesabı sorulacaktır" dedi.

Terör örgütü PKK Van’da #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı ve iki kardeşimiz şehit oldu. Başımız sağ olsun.



Mübarek Ramazan günü yapılan bu hunharca saldırı elbette karşılıksız kalmayacak ve hesabı sorulacaktır.



Teröre ve destekçilerine lanet olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 14, 2020

Çelik: Hepsinin hesabı sorulur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadı: "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor."