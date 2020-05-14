İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarının faaliyetlerine ilişkin rakamları açıkladı.

Verilere göre 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşan vefa grupları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

6 milyon 96 bin 30 arama geldi



Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-13 Mayıs tarihlerinde 112 üzerinden 2 milyon 245 bin 669 arama, 155 üzerinden 771 bin 243 arama, 156 üzerinden 338 bin 47 arama, diğer numaralardan 2 milyon 741 bin 71 arama olmak üzere toplam 6 milyon 96 bin 30 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 5 milyon 674 bin 281 büyümüzün ihtiyaç sosyal destek grupları tarafından talebi yerine getirildi.



806 bin 767 seyahat izin belgesi onaylandı



Vefa İletişim Sistemi üzerinden 29 Mart’tan bu yana 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 806 bin 767’si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sı tedavi amaçlı, 94 bin 220’si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875’i birinci derecede yakını vefat edenler veya ağır hastası bulunanlar, 4 bin 375’i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911’i ise diğer başvurular oldu. Seyahat izin talepleri tüm il ve ilçelerde oluşturulan seyahat izin kurulları tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bildiriliyor.

Çay üreticileri için “seyahat izin belgesi” başvuruları başladı



Ayrıca Çaykur’a bağlı çay üreticileri/müstahsilleri seyahat kısıtlaması bulunan 15 il ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet edenler, ilk kesim yaş çay hasatı için 19 Mayıs salı günü saat 24.00’ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere “Seyahat İzin Belgesi” almak şartı ile seyahat edebilecek.



Bu kapsamda “Seyahat İzin Belgesi” başvuruları, elektronik ortamda E-devlet İçişleri Bakanlığı E-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa İletişim sistemi üzerinden bugün saat 09.00 itibarıyla başladı.

65 yaş üstüne büyük "vefa" oldular

22 Mart’ta faaliyetlerine başlayan vefa destek grupları 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulananların ihtiyaçlarını gideriyor. 112, 155, 156 ve diğer numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildiren bu kapsamdakilerin talepleri polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından anında karşılanarak evlerine götürülüyor.

