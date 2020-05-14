SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlıyor. Emekli aylıkları 15 Mayıs’ta hesaplara yatırılmaya başlayacak. Ödemeler 22 Mayıs’a kadar sürecek.

19 Mayıs’ın resmi tatil olması, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinin de Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle emeklilere maaş ödemesi erkene çekildi.

SSK emeklilerinin maaşları ne zaman yatacak?

Yeni ödeme takvimine göre ilk olarak SSK emeklilerinin maaşları ödenecek.

4A kapsamındaki SSK’lılar 15 ve 20 Mayıs tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Mayıs olan SSK'lılar 15 Mayıs Cuma günü aylıklarını alacak.

Normal ödeme günü her ayın 21, 22, 23'ü olanlar bu yıl 18 Mayıs’ta alacak.

Aylık ödeme günü 24, 25, 26 Mayıs olanlar ise 20 Mayıs’ta maaşını alacak.

SSK'lılardan sonra Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını erken alacak.

Bağ-Kur maaşları ne zaman yatacak?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerine ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlara maaşları 21 Mayıs’ta yatırılacak.

Ödeme günü 27 ve 28 Mayıs’ta olanların maaşları ise 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin biner liralık bayram ikramiyeleri de öne çekilerek 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaş takviminde ise değişikliğe gidilmedi ve bu kişilere maaşları 1 ve 5 Mayıs tarihleri arasında ödendi.